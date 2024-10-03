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Бюджетникам собираются увеличить зарплаты на 13,2 процента в 2025 году

1:12
Общество

Правительство России предложило увеличить зарплаты работникам социальной сферы на 13,2% в 2025 году. Об этом сообщает газета "Ведомости" ссылаясь на бюджетный пакет, представленный в Госдуме.

Бюджетникам собираются увеличить зарплаты на 13,2 процента в 2025 году
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Также планируется дальнейшее увеличение зарплат в 2026 и 2027 годах — на 10,2% и 8,3% соответственно.

В предложении говорится о выплатах учителям, врачам, работникам, соцработникам и ученым. Другим государственным сотрудникам предлагается увеличить зарплаты на 4,5% в 2025 и еще на 4% в 26 и 27 годах.

Авторы документа подчёркивают, что индексация поможет достичь целей, указанных в майских указах президента, согласно которым зарплаты бюджетников должны соответствовать или превышать средний уровень по регионам. В течение следующих трех лет Минфин планирует выделять на эти цели по 114,6 миллиарда рублей ежегодно.

Уточнения

Бюдже́тник - разговорное название физического лица, обучение/работа которого оплачивается из бюджетных средств государства. К бюджетникам относятся учителя, медперсонал, полиция и многие другие.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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