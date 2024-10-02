Русские дома в Африке: Нигер в сфере интересов народной дипломатии

3:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Накануне в Ниамей, столице Нигера, по соглашению с Россотрудничеством был открыт новый партнерский Русский дом Центра народной дипломатии и тут же приступил к активной работе: старт подготовленной россиянами экспозиции, посвященной ученому с мировым именем, легенде Африки и большому другу России Абду Мумуни, стал знаковым событием для Нигера.

Фото: Пресс-служба Центра народной дипломатии

Торжественная церемония открытия собрала в Национальном музее Нигера более сотни высокопоставленных гостей и представителей СМИ. В день открытия выставку посетили официальный представитель правительства Нигера, министр по делам молодежи, культуры, искусств и спорта, полковник Амаду Абдурахаман, министр высшего образования и науки, профессор Саида Мамаду, министр коммуникаций и цифровой экономики Сиди Мохамед Ралиу, министр труда Эсату Абдулай Тонди, руководители всех ведущих вузов страны, в том числе — университета Ниамей имени Абду Мумуни, а также консул посольства России в Мали и Нигере Дмитрий Власов.

Кроме того, официальное приветствие участникам передал руководитель депутатской группы в Государственной Думе Российской Федерации по связям с Альянсом Государств Сахеля Дмитрий Савельев, в котором он выразил уверенность, что "открытие Русского Дома будет способствовать взаимообогащению наших культур, сблизит народы России и Нигера и выведет российско-нигерские отношения на принципиально новый уровень".

С тех же позиций выступил консул посольства России в Мали и Нигере Дмитрий Власов, который сообщил: "Я убежден, что открытие Русского дома откроет новые двери во взаимодействии России и Нигера, ведь тут смогут учить русскому языку, готовить абитуриентов, знакомить с вариантами русского образования, в целом, знакомить с русской культурой". Также российский консул выразил благодарность властям Нигера и представителям Центра народной дипломатии за реализацию столь важного проекта, как выставка "Абду Мумуни: друг России, легенда Африки", который позволит нашим народам лучше узнать друг друга.

Африканская сторона полностью поддержала точку зрения российской: "Эта церемония — конкретный показатель того, что власти двух наших стран хотят расширять культурные связи, усиливать их, развивать. Посредством присутствия русского дома, вы без сомнения привнесете свой вклад в новое видение содействия России и Нигера, — подчеркнул в своей речи официальный представитель правительства Нигера Амаду Абдурахаман. — Выбор Нигера — это сотрудничество с теми, кто уважает отношения, основанные на том, чтобы и давать, и принимать. Это именно случай России".

Выставка будет открыта для всех желающих в течение ближайших месяцев. После чего она будет передана в дар Фонду Абду Мумуни и его дочери Марину Зада.

Курсы русского языка на базе Русского дома стартуют в этом месяце, а вскоре здесь же начнется набор на подготовительные курсы для абитуриентов по физике, математике, химии и биологии, разработанные с ведущими российскими вузами — партнерами Центра народной дипломатии. Также Центр анонсировал гастроли музыкантов Новосибирской государственной филармонии в ноябре и открытие фотовыставки "Открывая Россию", подготовленную совместно с Русским географическим обществом в декабре.

Местные СМИ, широко освещавшие мероприятие, оценили, что "для российской дипломатии — это шаг, который открыл новую веху в отношениях России и Нигера".