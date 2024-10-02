В Татарстане запретили ходить в лес

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

В соответствии с постановлением правительства, в связи с повышенной пожарной опасностью в Татарстане вводится 21-дневный запрет на посещение лесных массивов. Данное ограничение вступило в силу 1 октября 2024 года.

Фото: Forest Service by John McColgan, PDM

В настоящий момент в регионе установлен четвертый, высокий, класс пожарной опасности. Во избежание угрозы для жизни и здоровья людей, вход, въезд и проведение каких-либо работ в лесах запрещены.

Данные ограничительные меры введены в отношении 31 лесничества. При этом от соблюдения запрета освобождены должностные лица и сотрудники органов государственной власти, а также специализированных учреждений.

Несмотря на то, что в ночное время в республике наблюдаются заморозки, в начале октября Гидрометцентр Республики Татарстан объявил штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.

Уточнения

Татарста́н - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Поволжского экономического района.





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