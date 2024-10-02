Тюменский гримёр рассказала о любимых образах горожан

2:25 Your browser does not support the audio element. Общество

Совсем скоро наступит один из самых "страшных" праздников года — Хеллоуин. Кристина Гайкова, тюменский гримёр, рассказала корреспонденту "МегаТюмени" о тонкостях своей профессии и о том, какие образы тюменцы чаще всего выбирают для Хэллоуина.

Фото: commons.wikimedia.org by fotorobrt, CC BY 2.0



Гример рассказала, что обучения на такое направление в Тюмени сейчас, к сожалению, нет. Она отучилась на обычный грим, а потом, с помощью видео-уроков, стала изучать интересующее её направление.

"В Тюмени практически нет качественных курсов по гриму. Поэтому это направление может быть довольно востребовано в будущем”, — призналась гримёр.

Чаще всего страшный грим заказывают перед Хеллоуином или на какие-то тематические вечеринки. Как рассказала Гайкова, не в сезон заказов мало, 1-2 в месяц.

Среди жителей Тюмени наиболее популярными образами на Хеллоуин являются "Харли Квинн", "Джокер" и "зомби". Она отметила, что непосредственно перед праздником клиенты часто заказывают у неё создание по-настоящему жутких образов зомби, например, с эффектом "ползающих по коже личинок" или с "расколотой надвое головой". Несмотря на сложность таких запросов, Кристина берется воплощать любые идеи своих клиентов.

"Однажды человек пришёл ко мне с запросом — создать вид, как будто его укусил зомби. Для начала мне нужно было разобраться, как это должно выглядеть. После нескольких тренировок на близких мне удалось добиться нужного эффекта”, — рассказывает гример.

Работа гримёра — это трудоемкий и кропотливый процесс. Создание одного образа может занять от получаса до 4,5 часов работы. При этом оформление грима не является дешевым удовольствием. Стоимость может варьироваться от 500 до 6500 рублей, в зависимости от сложности выбранного образа и необходимых для его создания материалов. Причем большую часть стоимости составляют именно расходы на дорогостоящие грим-материалы.

"Две небольшие баночки материала для создания дополнительной кожи стоят около 5 тысяч рублей. К счастью, мои клиенты понимают это и не удивляются стоимости грима”, — объяснила Кристина Гайкова.

Уточнения

Хэ́ллоуи́н — современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых.



Грим — вид театральной косметики, необходимой актёрам на сцене для изображения и имитации в ходе проведения спектакля или игры на съёмках художественного фильма.





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