Росавиация рекомендует авиакомпаниям приостановить полеты в Израиль, Иран и Ирак

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Росавиация призвала российские авиакомпании временно отказаться от рейсов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также избегать их воздушного пространства до получения дальнейших указаний. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

В связи с повышенной угрозой безопасности полетов гражданских самолетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от выполнения рейсов в/из аэропортов этих стран и избегать их воздушного пространства до специального распоряжения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что сирены звучат на всей территории Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля.

Уточнения

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской Федерации.

