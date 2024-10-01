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IT-эксперт объяснил, почему опасно не читать пользовательское соглашение перед посещением сайтов

1:05
Общество

Эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер рассказал, чем может грозить игнорирование пользовательского соглашения перед входом на сайт.

IT-эксперт объяснил, почему опасно не читать пользовательское соглашение перед посещением сайтов
Фото: "Управляющая компания Гагаринского района - 1" by Госуслуги, PDM

Специалист отметил, что совершенно понятно нежелание интернет-пользователей читать длинные полотна юридического текста перед тем, как посетить тот или иной информационный ресурс. Он советует прочитать хотя бы короткую выжимку из сообщения.

Ранее сообщалось, что в России не хватает специалистов в области IТ.

Геллер объяснил, что большие компании с солидной историей пытаются сохранить персональные данные посетителей своих сайтов. Этого нельзя ожидать от компаний-однодневок.

"Если же речь идёт о компаниях-однодневках, по типу отдельных сервисов VPN, здесь нужно быть осторожными, потому что вы сразу можете передать все свои данные и трафик непонятным операторам. И совершенно неизвестно, как они будут их использовать", — цитирует слова IT-эксперта "Вечерняя Москва".

Уточнения

Программи́ст — специалист, занимающийся программированием, то есть созданием компьютерных программ.

Пользовательское соглашение (англ. end-user license agreement — «лицензионное соглашение с конечным пользователем»; сокращается до EULA) — договор между владельцем компьютерной программы и пользователем её копии.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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