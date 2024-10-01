Предпринимателей Патриотов объединяют общие ценности

Стартовала деятельность нового сообщества "Предприниматели Патриоты”, основателем которого выступил СЕО крупной сети стоматологических и офтальмологических клиник Вячеслав Варяников. На первый съезд собралось порядка 300 человек, которым близки идеи сообщества. В будущем планируется кратное увеличение членов организации.
Миссия сообщества — сплотить честных и преданных лидеров для взаимной поддержки, совместного роста и укрепления общественно-политической ситуации страны. Ценности, которые объединяют людей из разных уголков России, строятся на "прекрасном и вечном”, а именно любви и преданности Родине, желании сделать свой бизнес социально ориентированным и профессиональной честности.
В рядах сообщества можно встретить известных предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры и общественных деятелей. Среди них:
В рамках сообщества действуют несколько чатов, где резиденты обсуждают не только бизнес-запросы, но и планируют совместные путешествия, занятия спортом. Участники активно откликаются на благотворительные мероприятия, совершают выезды в зону СВО и активно поддерживают воинские подразделения. Социальные проекты включают строительство церкви, создание Аллеи звезд предпринимателей и Музея профилактики зависимостей у подростков.
"Предприниматели Патриоты” ставят перед собой следующие цели:
К движению могут присоединиться твердые и убежденные люди, патриоты страны, готовые делиться опытом, ресурсами и связями. В сообществе ждут топ-менеджеров крупных компаний, предпринимателей, общественных деятелей, экспертов в спортивной и культурной сферах. Кандидаты в члены сообщества получат личное приглашение от его действующего резидента.
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