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Предпринимателей Патриотов объединяют общие ценности

2:47
Общество

Стартовала деятельность нового сообщества "Предприниматели Патриоты”, основателем которого выступил СЕО крупной сети стоматологических и офтальмологических клиник Вячеслав Варяников. На первый съезд собралось порядка 300 человек, которым близки идеи сообщества. В будущем планируется кратное увеличение членов организации.

Предпринимателей Патриотов объединяют общие ценности
Фото: Пресс-служба сообщества Предприниматели Патриоты

Миссия сообщества — сплотить честных и преданных лидеров для взаимной поддержки, совместного роста и укрепления общественно-политической ситуации страны. Ценности, которые объединяют людей из разных уголков России, строятся на "прекрасном и вечном”, а именно любви и преданности Родине, желании сделать свой бизнес социально ориентированным и профессиональной честности.

В рядах сообщества можно встретить известных предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры и общественных деятелей. Среди них:

  • Борис Сычев, руководитель проектной работы программы "СКОЛКОВО Практикум”;
  • Вячеслав Злобин, руководитель игрового режима программы "СКОЛКОВО Практикум”;
  • Максим Соловьев, основатель крипто клуба "Crypto Brothers Club”;
  • Татьяна Минеева, бизнес-омбудсмен Москвы;
  • Эд Халилов, основатель клуба "Наука Побеждать”, сообщества "Бункер”, мужского круга "Стая”;
  • Юрий Шилов, руководитель клуба Экспортеров СКОЛКОВО, член правления РСПП, член генерального совета "Деловой России”.

В рамках сообщества действуют несколько чатов, где резиденты обсуждают не только бизнес-запросы, но и планируют совместные путешествия, занятия спортом. Участники активно откликаются на благотворительные мероприятия, совершают выезды в зону СВО и активно поддерживают воинские подразделения. Социальные проекты включают строительство церкви, создание Аллеи звезд предпринимателей и Музея профилактики зависимостей у подростков.

"Предприниматели Патриоты” ставят перед собой следующие цели:

  • 1-3 года — создание предпринимательского движения в стране не менее чем с 1000 участников.
  • 3-5 лет — создание на основе сообщества общероссийской общественной организации не менее чем с 10 000 участников.

К движению могут присоединиться твердые и убежденные люди, патриоты страны, готовые делиться опытом, ресурсами и связями. В сообществе ждут топ-менеджеров крупных компаний, предпринимателей, общественных деятелей, экспертов в спортивной и культурной сферах. Кандидаты в члены сообщества получат личное приглашение от его действующего резидента.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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