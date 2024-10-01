В России одобрили поправки о штрафах за опасное вождение

На пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов за опасное вождение, которые могут достигать 5 тысяч рублей. Инициатива была предложена группой депутатов от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой.
Документ предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, добавив новую статью 12.38, которая вводит наказание за агрессивное поведение на дорогах. Водители, нарушающие ПДД и создающие угрозу безопасности движения, могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в социальных сетях часто появляются видеоролики, где водители дорогих автомобилей демонстрируют опасную манеру вождения. По данным авторов инициативы, такие водители являются виновниками до 80% дорожно-транспортных происшествий.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что необходимость принятия данного закона продиктована текущей ситуацией на дорогах. Он также отметил, что для борьбы с повторными нарушениями требуется ужесточение наказаний.
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