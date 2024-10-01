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Квадроберы замечены в Омске: женщина выгуливала ребенка на поводке

1:04
Общество

В социальных сетях появилось сообщение о том, что в Омске женщина якобы выгуливала ребенка на поводке. Согласно информации издания "Город 55", это произошло 30 сентября возле дома по адресу Пригородная, 30.

Мама вела своего ребенка, который передвигался на четвереньках, по детской площадке, держа его на поводке. При этом рядом с малышом бегала и прыгала настоящая собака. Это следует из видео, опубликованному в паблике "Инцидент Омск".

Публикация видео вызвала множество реакций, как негативных, так и более нейтральных. Пока не последовало никаких официальных комментариев или реакции органов опеки по поводу данного инцидента.

"Ну играют они так, чего кипиш поднимать? Мы с подругой мелкие тоже "в собачек" играли, друг друга так водили, но квадроберами не стали же", — поделилась мнением одна из жительниц города, передает издание "Город 55”.

Уточнения

Квадроберы - люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. В разных печатных изданиях такая имитация воспринимается как субкультура и / или особый неофициальный вид спорта.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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