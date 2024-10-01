Мощная трансформация: психолог рассказал, почему прошедшие армию мужчины лучше приспособлены к жизни

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В современной России армия — единственный способ для молодого человека войти во взрослую жизнь, рассказал в беседе с NewsInfo. Ru психолог, писатель Анатолий Некрасов. Эксперт рассказал, какие важные качества развивает воинская служба и почему те, кто её прошёл, лучше адаптируются к жизни.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

"Выживаемость развивается. Например, мой сын вернулся из армии, обретя новую профессию. И вообще по-мужски стал и рассуждать, и вести себя. Это прямо реальная ступень. Он всего год служил, но за год произошли такие серьёзные изменения", — поделился эксперт.

Некрасов отметил, что служба в армии во все времена помогала молодым людям через преодоление трудностей развивать такие важные качества, как храбрость и выносливость. В армии происходит мощнейшая трансформация личности в сторону дисциплины, коллективизма и самостоятельной организации своей жизни, подчеркнул он.

По словам психолога, сегодня институт армии стал особенно актуальным, так как альтернатив ему не существует: комсомол упразднён, спорт направлен скорее на развитие тела, а не личности, а воспитание в семьях "далеко от состояния мужчины".

"Почему у нас идёт такой мощный развал личности в сторону ЛГБТ*? Потому что мужчины перестают быть мужчинами. И женщины, видя это, принимают соответствующие меры: или отказываются от мужчин, или подавляют их и так далее. То есть разрушаются семьи, не создаются семьи. По сути, потеря мужчиной своих исконно мужских качеств ведёт к деградации общества", — пояснил эксперт.

При этом армия может оказать и негативное влияние на личность, добавил психолог. Бывает так, что мужские качества развиваются в гипертрофированной форме: человек становится грубым самоуверенным, жестоким. Несмотря на это, положительное влияние воинской службы на личность гораздо больше, констатировал Некрасов.

Эксперт поделился результатами своего исследования, проведённого несколько лет назад: выяснилось, что во время учёбы только в московских вузах погибло больше студентов, чем во всей российской армии. По словам психолога, это было связано со случаями наркомании, игромании и т. д.

"В армии в этом есть ограничения. В армии молодой человек проходит какую-то санитарную обработку что ли. То есть он выходит из многих социальных проблем, начинает смотреть на них уже по-взрослому, по-другому", — рассказал Некрасов.

По словам специалиста, мужчины, избежавшие призыва по тем или иным причинам, хуже приспособлены ко взрослой жизни, включая создание крепкой семьи и самообеспечение. Есть молодые люди, которые не служили, но много зарабатывают, однако большие деньги при отсутствии психологической зрелости могут разрушить личность, предупредил эксперт.

"Я как психолог отмечаю человека, прошедшего армию, и человека, не прошедшего армию. Мужчины отличаются зрелостью. Зрелость на сегодняшний день — самый яркий показатель, потому что незрелость просто заполонила мир. Ребята, пришедшие из армии, более зрелые психически. Более закалённые для жизни. Они больше мужчины", — констатировал он.

По мнению Некрасова, даже если в будущем исчезнут угрозы войн и необходимость в армии отпадёт, то в России необходимо создать другой институт, который будет помогать молодым людям проходить закалку личности.

Армия формирует характер

Армия — огромная воспитательная школа, которую обязан пройти каждый мужчина, уверен заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", ветеран Афганистана Геннадий Шорохов. Сам он, несмотря на бронхиальную астму и противопоказания врачей, успешно отслужил в армии почти 30 лет.

"Человек формируется в армии… Если взять советский период, да и после — российскую армию, то служба в армии несёт огромную ответственность перед государством за формирование будущего поколения. Потому что в армии развиваются очень важные качества, которые в гражданской жизни человек не может получить. Например, сила воли, целеустремленность, лидерство, способность побороть себя, свою лень, развить в себе определённые качества", — рассказал ветеран.

Шорохов указал на выдвинутую Владимиром Путиным программу по привлечению на государственные должности участников СВО. По словам собеседника, она подтверждает, что во время служения Отечеству с человеком происходят важные изменения.

"Армия формирует характер, отношение человека к жизни ко многим процессам, к патриотизму", — подчеркнул он.

Ветеран добавил, что в российской армии есть проблемы, такие как дедовщина, коррупция и т. д., однако они являются отражением социальных болезней. Когда негативные процессы будут побеждены в обществе, то проблемы в армии исчезнут, уверен эксперт.

"Армия — это зеркало общества, которому она служит", — пояснил Шорохов.

По словам ветерана, сегодня происходят очень важные для России процессы, поэтому служба в армии является священным долгом каждого мужчины.

"Сегодня идёт защита Отечества. Армия перерождается, и очень серьёзно. Новые системы вооружения, новая тактика, новый характер войны, новая геополитическая ситуация. Очень много факторов, которые влияют на службу. Всё это говорит о том, что защита Отечества — это важный фактор существования России", — заключил он.

Осенняя призывная кампания в России продлится с 1 октября (для жителей сельской местности и участников полевых работ — с 15 октября, для жителей отдельных регионов Крайнего Севера — с 1 ноября) до 31 декабря. Повестки получат граждане Российской Федерации мужского пола, 1997-2006 годов рождения, не имеющие отсрочки.

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.