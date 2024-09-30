Предоставление маткапитала в 2025 году в РФ профинансируют почти на 537,5 млрд руб

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

В России каждый год будут все больше выделять средств на предоставление материнского капитала.

Фото: Социальный фонд России is licensed under public domain

Так, в следующем году на это пойдет 537,5 миллиардов рублей.

В проекте федерального бюджета на 2025 год, а также на плановый период 2026 и 2027 годов говорится о том, что в следующем году предоставление маткапитала будет профинансировано на 537 475 300 000 рублей, потом на 575 777 600 000 и 612 920 100 000 рублей. Об этом есть информация в пояснительной записке. Каждый год будут выделать все больше денег, сообщает argumenti.ru.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.