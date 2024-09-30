Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты

1:38 Your browser does not support the audio element. Общество

Тихоокеанскую железную дорогу возводят через считавшуюся непроходимой тайгу. Зачем она нужна, и что по ней можно будет перевозить, рассказали NewsInfo.Ru эксперты.

Фото: https://www.flickr.com/photos/volvob12b/9635177772/ by Бернард Спрагг. Новая Зеландия, CC0

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин заявил, что она строится с учетом, что на мировом рынке еще много лет будут покупать уголь.

"В таком случае это — очень выгодный проект. Если состоится энергетический переход, и страны Азиатско-тихоокеанского региона, прежде всего Китай, откажутся от угольной энергетики, то проект можно будет назвать тупиковым", — считает Блинкин.

А доцент МАДИ Андрей Голубчик уверен, что дорога нужна для того, чтобы немного разгрузить Дальневосточный полигон.

"Задумка создателей проекта не совсем вяжется с жизненными реалиями. Когда дорогу достроят, она принципиально все равно не облегчит жизнь на Дальнем Востоке именно в части грузоперевозок. Прямого выхода за границу иметь Тихоокеанская дорога не будет", — рассказал Голубчик.

Он отметил, что у дороги будет возможность обслуживать российские порты Дальнего Востока.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев говорил о том, что для угольщиков Якутии эта дорога создаст выход в Азиатско-Тихоокеанский регион, где спрос на высококачественный уголь очень велик. Мощность порта должна по задумке составить 30 миллионов тонн в год, а в регионе должны появиться 2,5 тысячи рабочих мест.

Уточнения

Тихоокеанская железная дорога — частная железная дорога в России, строящаяся с 2022 года



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.