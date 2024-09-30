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В Екатеринбурге родители учеников жалуются на стеклянные двери в туалетах гимназии

1:10
Общество

В Екатеринбурге родители школьников гимназии №13 были в шоке, когда узнали о прозрачных дверях в туалетных комнатах учебного заведения. Жалоба поступила в прокуратуру.

В Екатеринбурге родители учеников жалуются на стеклянные двери в туалетах гимназии
Фото: [ТЕ] Типичный Екатеринбург is licensed under public domain

По словам одного из родителей, неловкость от посещения уборной есть не только у несовершеннолетних, но и у взрослых. В учебном заведении недавно один из учащихся не сдержался и испачкал штаны, в связи с чем необходимо было отстирать их раковине. После этого случая школьники начали смеяться над ребёнком, сообщает "Царьград" со ссылкой на Ural Mash.

В родительском комитете стали выдвигать предположения, почему выбор был сделан в пользу прозрачных дверей в туалете. Некоторые придерживаются мнения, что их установили, дабы предотвратить различные потасовки и нарушения порядка. Более того, некоторые взрослые утверждают, что случаев с хулиганством стало меньше. В свою очередь, о происходящем высказались и сами учащиеся. По мнению несовершеннолетних, такие двери нарушают их личное пространство.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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