Россия для грустных, или Почему мы предпочитаем тосковать под русскую музыку

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Россияне переживают разрыв любовных отношений под отечественную попсу вроде "Знаешь ли ты" певицы МакSим, выяснили социологи. Объяснить такие предпочтения Pravda.Ru попросила системного семейного психолога Центра семейной терапии Татьяну Потёмкину.

Фото: Russian Museum by Firs Zhuravlev, PDM

"Если взять русские народные песни — они в основном про грустное. И собственно говоря, народная музыка всегда носила некоторый такой драматический характер, — заметила она. — Наверное, можно предположить, что это основано просто на истории и общественном устройстве в России. Всё-таки до 60-х годов XIX века в России было крепостное право, и драматическая судьба народа — это было скорее правило".

В целом в русском фольклоре преобладают грустные песни. Да и веселье на Руси не лишено было печальной нотки. "Свадебные песни тоже были грустные, потому что в народной традиции невесте с плачем расплетали косу, потому что из такого относительно беспечного девичьего статуса женщина переходила в статус замужней женщины, где её жизнь, в общем-то, была очень тяжёлой, потому что кроме работы, было ещё и рождение и воспитание детей и т. д. и т. п. И женщины, конечно, старились и умирали очень-очень рано. Поэтому какая жизнь, такие и песни", — подытожила собеседница издания.

В целом грустные песни — не обязательно русские — по её мнению, лучше подходят к тому, чтобы залечивать душевные раны. "После расставания человек переживает состояние утраты, у него утрачен прежний образ себя, утрата прежнего образа жизни, может быть даже прежнего круга общения. Это действительно ситуация утраты. А когда человек расстаётся со своим бывшим, особенно если отношения продолжались больше пары лет, то у него возникает и травма привязанности, какими бы ни были отношения", — объяснила эксперт.

Кроме того, есть и вполне объективная причина облегчения тоски по бывшим русскими песнями. "Мне кажется, что это доступность просто — доступность русской музыки, конечно, больше. Наверное, каких-то популярных исполнителей русскоговорящих люди слушают больше. Хотя это всё зависит от круга общения и от интересов — кто-то грустит под Синатру или под какие-нибудь блюзы, а кто-то грустит под какую-то российскую музыку. И мне кажется, что язык тут ни при чём. Потому что музыка — это удивительный совершенно инструмент: не столько важны слова, сколько важна сама мелодия, потому что музыка фактически влияет на нас эмоционально, минуя сознание", — заключила Татьяна Потёмкина.

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