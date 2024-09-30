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Россия для грустных, или Почему мы предпочитаем тосковать под русскую музыку

2:45
Общество

Россияне переживают разрыв любовных отношений под отечественную попсу вроде "Знаешь ли ты" певицы МакSим, выяснили социологи. Объяснить такие предпочтения Pravda.Ru попросила системного семейного психолога Центра семейной терапии Татьяну Потёмкину.

Россия для грустных, или Почему мы предпочитаем тосковать под русскую музыку
Фото: Russian Museum by Firs Zhuravlev, PDM

"Если взять русские народные песни — они в основном про грустное. И собственно говоря, народная музыка всегда носила некоторый такой драматический характер, — заметила она. — Наверное, можно предположить, что это основано просто на истории и общественном устройстве в России. Всё-таки до 60-х годов XIX века в России было крепостное право, и драматическая судьба народа — это было скорее правило".

В целом в русском фольклоре преобладают грустные песни. Да и веселье на Руси не лишено было печальной нотки. "Свадебные песни тоже были грустные, потому что в народной традиции невесте с плачем расплетали косу, потому что из такого относительно беспечного девичьего статуса женщина переходила в статус замужней женщины, где её жизнь, в общем-то, была очень тяжёлой, потому что кроме работы, было ещё и рождение и воспитание детей и т. д. и т. п. И женщины, конечно, старились и умирали очень-очень рано. Поэтому какая жизнь, такие и песни", — подытожила собеседница издания.

В целом грустные песни — не обязательно русские — по её мнению, лучше подходят к тому, чтобы залечивать душевные раны. "После расставания человек переживает состояние утраты, у него утрачен прежний образ себя, утрата прежнего образа жизни, может быть даже прежнего круга общения. Это действительно ситуация утраты. А когда человек расстаётся со своим бывшим, особенно если отношения продолжались больше пары лет, то у него возникает и травма привязанности, какими бы ни были отношения", — объяснила эксперт.

Кроме того, есть и вполне объективная причина облегчения тоски по бывшим русскими песнями. "Мне кажется, что это доступность просто — доступность русской музыки, конечно, больше. Наверное, каких-то популярных исполнителей русскоговорящих люди слушают больше. Хотя это всё зависит от круга общения и от интересов — кто-то грустит под Синатру или под какие-нибудь блюзы, а кто-то грустит под какую-то российскую музыку. И мне кажется, что язык тут ни при чём. Потому что музыка — это удивительный совершенно инструмент: не столько важны слова, сколько важна сама мелодия, потому что музыка фактически влияет на нас эмоционально, минуя сознание", — заключила Татьяна Потёмкина.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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