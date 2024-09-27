Врач оценил болезненность смертной казни азотом

Врач сравнил смертную казнь при помощи азота с эвтаназией

2:25 Your browser does not support the audio element. Общество

В США провели вторую в истории казнь чистым азотом. Газ подавался 15 минут, шесть из которых 59-летний преступник сокращался в конвульсиях. Мучился! — сделали вывод некоторые СМИ.

Фото: Pixabay by StudioKlick, PDM

Pravda.Ru попросила клинического фармаколога, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина дать оценку претендующему на гуманность способу лишения жизни.

"Мы же знаем такую неприятную вещь, как усыпление животных. Вначале колют снотворное, а потом останавливают жизнедеятельность животного. То же самое с человеком. Он засыпает, он не испытывает никакие мучительные боли и страдания, а дальше просто физиологически организм не может жить в такой ситуации, и он отключается. Мы просто перестаём давать воздух в организм, а так как эта ситуация растянута по времени, то человеку мозг не может информацию дать, потому что он фактически обезболен, то есть мы его загрузили", — объяснил собеседник издания.

"То, что они делают — это фактически эвтаназия, только эвтаназия не больного организма, который не может жить, а эвтаназия в отношении больного психически человека, который отнимал жизни", — сравнил он.

Доктор затруднился с оценками смертной казни в целом как меры наказания: "Это не наша с вами прерогатива. Философски мы не можем рассуждать — это всё очень сложно, мы уйдем в дебри".

"Если общество признаёт в человеке преступника, и у государства есть мандат на убийство — а у государства есть этот мандат, — оно действительно использует такой метод, как убийство. Это фактически убийство — умерщвление человека, то есть смертная казнь. А какой будет смертная казнь по процедуре, не меняет её сути", — подчеркнул Кондрахин.

Более того, по его словам, жизнь отбывающего пожизненное заключение преступника может быть куда тяжелее казни. "Потому что если вы почитаете, полистаете тематику, то увидите, что некоторые люди, которые по какой-то причине были на пожизненном, просят заменить пожизненное смертной казнью, потому что это очень тяжёлая история, невыносимая. Потому что эти люди, как правило, живут в одиночной камере, и они имеют не права на освобождение в принципе. А это очень тяжёлое бремя", — заключил он.

Уточнения

Асфи́ксия азо́том — метод смертной казни, который допущен к применению в трех штатах США — Алабаме, Оклахоме и Миссисипи и впервые был приведен в исполнение 25 января 2024 года в Алабаме.



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