Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно успеть сделать на даче до наступления заморозков
Дизайнеры рассказали, почему стоит выбрать высокую кровать для спальни
Туроператоры прогнозируют дефицит мест в люксовых отелях Египта к ноябрю
Эксперт Кузьмицкая: как подготовить огород к зиме
Как сделать чай особенным по вкусу
Почему белые машины безопаснее и практичнее ярких
Чем покоряют сердца британские кошки? Уникальные особенности породы
Опасные привычки, связанные с зубами
Зачем добавлять соду в тесто для блинов

Готовятся меры в отношении любителей разговоров по видеосвязи в общественных местах

Эксперт по этикету призвала использовать наушники для разговора по видеосвязи
2:07
Общество

При необходимости провести разговор по видеосвязи в общественном месте следует использовать наушники, призвала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Эксперт по этикету призвала использовать наушники для разговора по видеосвязи
Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, PDM

"Нам пора уже прекратить вести себя как какие-то дикие люди, которые только вчера получили в руки мобильные телефоны. Мы уже адаптировались. Есть наушники проводные, беспроводные — какие только нравятся. И мы обязаны ими пользоваться, если хотим поговорить с кем-то по видеосвязи", — заявила она.

"Вот эта история сплошь и рядом. Я не понимаю, что не так с нашими гражданами. На вокзалах, в аэропортах, в ресторанах человек ставит вот так перед собой телефон и с кем-то разговаривает. Рядом сидят другие люди, у них какие-то деловые переговоры, у них может быть встреча с близкими, в конце концов, человек хочет насладиться атмосферой ресторана. Что будет, если мы все включим на своих гаджетах громкую связь? У людей не хватает элементарного понимания простейших правил приличия", — посетовала эксперт.

Она сообщила "Правде.Ру" о подготовке мер по решению этой проблемы. "Мы работаем с нашей ассоциацией по этому вопросу. Комиссия по транспорту Общественной палаты Москвы обещала помочь собрать круглый стол с перевозчиками. Поэтому это наша главная задача", — пояснила собеседница издания.

По её мнению, голос, доносящийся из динамика телефона, раздражает окружающих сильнее, чем личная беседа поблизости. "Если они говорят негромко — да, мы какие-то отголоски слышим их беседы, но это не раздражает, потому что он привычен. Но технический звук, когда голос пропущен через мобильный телефон, — он влияет на нас совершенно иначе", — заметила специалист.

"Если у нас нет наушников, значит, мы уходим либо туда, где нет людей, либо переносим этот звонок на более позднее время, когда мы никого не побеспокоим", — посоветовала она.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно

Осень — ключевое время для ухода за ирисами. Узнайте, как подготовить их к зиме и обеспечить пышное цветение в следующем сезоне!

Рекомендации по подготовке ирисов к зимовке
Рецепт заварного теста для чебуреков
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
В Староконстантинове "Кинжалы" на аэродроме уничтожили американские F-16 Дмитрий Плотников Трамп морально уничтожил Зеленского, отдав бандеровщину* на суд России Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Сводка с фронта: США назвали план Зеленского "переупакованной просьбой", объявлена охота за головой Сырского
Кофе против вредителей: простое средство, которое работает лучше химии
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Эксперт по этикету призвала использовать наушники для разговора по видеосвязи
Как сделать чай особенным по вкусу
Почему белые машины безопаснее и практичнее ярких
Чем покоряют сердца британские кошки? Уникальные особенности породы
Опасные привычки, связанные с зубами
Зачем добавлять соду в тесто для блинов
Bloomberg: уровень бедности в Аргентине достиг 52,9%
Матвей Сафонов: в России все варятся в своем котле, половина игр неинтересна
Эксперт объяснил, почему хлорирование не гарантирует безопасности воды из-под крана
К родам у питомца лучше подготовиться — патологии могут повлечь гибель матери и детёнышей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.