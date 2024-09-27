Готовятся меры в отношении любителей разговоров по видеосвязи в общественных местах

Эксперт по этикету призвала использовать наушники для разговора по видеосвязи

2:07 Your browser does not support the audio element. Общество

При необходимости провести разговор по видеосвязи в общественном месте следует использовать наушники, призвала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, PDM

"Нам пора уже прекратить вести себя как какие-то дикие люди, которые только вчера получили в руки мобильные телефоны. Мы уже адаптировались. Есть наушники проводные, беспроводные — какие только нравятся. И мы обязаны ими пользоваться, если хотим поговорить с кем-то по видеосвязи", — заявила она.

"Вот эта история сплошь и рядом. Я не понимаю, что не так с нашими гражданами. На вокзалах, в аэропортах, в ресторанах человек ставит вот так перед собой телефон и с кем-то разговаривает. Рядом сидят другие люди, у них какие-то деловые переговоры, у них может быть встреча с близкими, в конце концов, человек хочет насладиться атмосферой ресторана. Что будет, если мы все включим на своих гаджетах громкую связь? У людей не хватает элементарного понимания простейших правил приличия", — посетовала эксперт.

Она сообщила "Правде.Ру" о подготовке мер по решению этой проблемы. "Мы работаем с нашей ассоциацией по этому вопросу. Комиссия по транспорту Общественной палаты Москвы обещала помочь собрать круглый стол с перевозчиками. Поэтому это наша главная задача", — пояснила собеседница издания.

По её мнению, голос, доносящийся из динамика телефона, раздражает окружающих сильнее, чем личная беседа поблизости. "Если они говорят негромко — да, мы какие-то отголоски слышим их беседы, но это не раздражает, потому что он привычен. Но технический звук, когда голос пропущен через мобильный телефон, — он влияет на нас совершенно иначе", — заметила специалист.

"Если у нас нет наушников, значит, мы уходим либо туда, где нет людей, либо переносим этот звонок на более позднее время, когда мы никого не побеспокоим", — посоветовала она.

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