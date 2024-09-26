Производителей обязали выполнять обещание вернуть деньги, если не понравился вкус

Суд признал офертой обещание возврата денег за непонравившийся товар

1:57 Your browser does not support the audio element. Общество

В Волгограде суд признал обещание возврата денег за непонравившийся товар публичной офертой, сообщила Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Местный житель купил в супермаркете продукты, на упаковках которых красовалась надпись: "Вернём деньги, если вам не понравился вкус или качество. Без чека", на сумму 5 858 рублей. Вкус привередливому покупателю не понравился, он обратился в магазин с требованием выполнить обещанное — и получил отказ.

Тогда мужчина написал письменное заявление, и когда оно осталось без удовлетворения, подал иск в мировой суд, который поддержал потребителя. Решение было обжаловано в районном суде, но и там Фемида стала на сторону истца.

Обещание возврата денег за непонравившийся товар было признано публичной офертой. Покупателю вернули деньги, а также взыскали в его пользу неустойку 3 046 рублей за две месяца, прошедших с момента заявления законных требований, и штраф 4 452 рубля.

"Данное решение действительно может задать новое направление судебной практики, поскольку для потребителей возымеет значение расширение информации о своих правах не только в контексте законов, но и на примере конкретных казусов", — прокомментировал вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов. "Решение является довольно важным и, своего рода, уникальным, поскольку стимулирует производителей и продавцов сдерживать свои обещания в рамках акций, то есть выполнять условия публичного договора, не допускать в контексте подобных обещаний недобросовестную конкуренцию, и, что самое главное, обман потребителя", — добавил юрист Бюро адвокатов "Де-юре" Владислав Алехин.

Уточнения

Офе́рта (лат. offero — предлагаю) — предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора, адресованное определённому лицу, ограниченному или неограниченному кругу лиц. Если получатель (адресат) принимает оферту (выражает согласие, акцептует её), это означает заключение между сторонами предложенного договора на оговорённых в оферте условиях. Оферта может быть письменной или устной.



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