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Защитить материнство: общественник предлагает ужесточить наказание за давление на беременных

В Ростове призывают к наказанию за принуждение к аборту
1:21
Общество

Общественник Владислав Махмудов высказался против принуждения беременных женщин к аборту, подчеркнув, что такие действия недопустимы. Он отметил, что, если работодатель, узнав о беременности сотрудницы, пытается уволить ее или ограничить в правах, это должно караться. Об этом пишет издание rostovgazeta. ru.

В Ростове призывают к наказанию за принуждение к аборту
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0

Вспомним, что в Приморском крае уже принят закон, по которому работодателей и врачей будут штрафовать за принуждение беременных к аборту.

Махмудов подчеркнул, что природа предназначила женщин для рождения детей, и любые попытки склонить их к аборту или ограничить их права — это серьезное нарушение.

Он также напомнил, что политика президента направлена на стимулирование рождаемости и поддержку беременных женщин. По данным статистики, Ростовская область является одним из регионов с падением рождаемости.

Эксперт считает, что в Ростовской области также необходимо ввести штрафы для работодателей за склонение беременных к аборту. Он предлагает увеличить размер штрафа в три раза, до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф должен составить миллион рублей, а в случае третьего подобного эпизода — привлечь работодателя к уголовной ответственности.

Уточнения

Або́рт (искусственный аборт, от лат. abortus — «выкидыш») — искусственное прерывание беременности.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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