В Роскачестве рассказали о "правильном" выборе сладостей

21 декабря сотрудники Роскачества рассказали россиянам о том, как нужно подходить к выбору сладостей перед новогодними праздниками. В первую очередь, необходимо серьезно отнестись к покупке сладких подарков и выбрать крупные торговые сети, так как там продается только сертифицированная продукция. При внешнем осмотре упаковки нужно изучить этикетку. На ней должно быть указано название производителя, его юридический адрес, вес набора, сырье, из которого производился товар, а также пищевая ценность.

Обращайте внимание на срок годности, так как сладости - это скоропортящийся товар. Эксперты Роскачества призывают отказаться от конфет с ирисом и карамелью, так как они могут нанести вред зубам.

Наилучшим решением в Роскачестве считают покупку сладостей, при изготовлении которых использовалось минимальное количество консервантов, жиров, пищевых добавок и масел.

"Рекомендуем присмотреться к мармеладу и зефиру, так как эти сладости имеют минимальное количество сахара, поэтому считаются безвредными. Печенье лучше всего выбрать галетное или бисквитное. Не стоит забывать про вафли и пряники, которые станут хорошим украшением праздничного стола. Что касается конфет, то здесь лучше обратить внимание на желейные, шоколадные и вафельные", - рассказали в Роскачестве.

Роскачество предостерегает россиян от употребления сладостей, в составе которых есть консерванты E249, E210, E202, E200. Хранить сладкие изделия рекомендуется при температуре не более 15 градусов.

Ранее "Правда.Ру" уже публиковала советы Роспотребнадзора по выбору красной икры.

Фото: Wikimedia Commons

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