Эксперты обсудили взлет безработицы до 15%

Официально Росстат говорит, что уровень безработицы в России - это 3,918 миллионов, что равно 5,2% от общего число работоспособного населения. Но с подачи депутата Вострецова, потребовавшего безработных россиян платить взносы в Пенсионный фонд и фонд ОМС в заговорили про 18 миллионов "теневых" самозанятых. Так какой цифре верить?

"Есть безработные, которые определяются, как безработные либо через их регистрацию в официальных структурах — например, в службе занятости — либо путем социологического опроса. Но есть еще люди — незанятые",- поделился с Pravda. ru заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.

"Это — люди, которые не являются безработными, но являются незанятыми (то есть они нигде не работают, но работу и не ищут). Так вот, среди считающихся незанятыми, весьма вероятно, есть множество "самозанятых". То есть они на самом деле чем-то занимаются, у них есть какой-то доход, но они его не хотят афишировать",- отметил профессор.

"Они его не хотят придавать огласке, по той причине, что если они его будут афишировать, они будут вынуждены официально зарегистрировать этот доход и платить с него налоги. Иначе они рискуют оказаться под преследованием из-за того, что их могут обвинить в незаконном предпринимательстве",- считает доктор экономических наук.

"Есть статистика о численности людей трудоспособного возраста. Если взять численность населения до 72 лет, вычесть из этого сколько занято в экономике и сколько у нас официально безработных, то всё остальное — это будут незанятые люди. Видимо, это и есть 18 миллионов — вот эта цифра",- отметил он.

"Росстат руководствуется жесткими документами, которые идентифицируют безработного, учетными единицами, которые четко вычисляются. Этот депутат терминологический квалифицирует самозанятых как безработных. Это неправда. Самозанятый — это не аналог безработных"- рассказала Pravda. ru руководитель Центра социально-трудовых исследований Риорита Колоскова.

"Цифры депутата близки к сведениям о количеств индивидуальных предпринимателей, но он сложил в кучку, сложил, например, дам, которые находятся в отпуске по уходу за детьми и тех, кто имеет собственное дело — и получил эти 18 млн", — добавила заслуженный работник, академик Академии социальных наук.