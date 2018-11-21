На очистку Волги выделили 3,3 миллиарда рублей

В 2019 году на очистку Волги Нижегородская область получит из федерального бюджета 3,3 миллиарда рублей, рассказывает Poplawok.
Эти средства выделили в рамках нацпроекта «Экология». На Волге этот проект реализуют до 2024 года. В целом на мероприятия по очистке Волги потратят 15,8 миллиарда рублей. Проект позволит втрое сократить антропогенную нагрузку на мать русских рек, обещают чиновники Нижегородской области.
К антропогенным факторам, влияющим на экологическое здоровье Волги, относят и затонувшие суда. Как говорят эксперты, на дне реки лежит 3 тысячи пассажирских, нефтеналивных и грузовых судов.
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