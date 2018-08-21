Названа главная угроза долголетию мужчин

Экс-главный санитарный врач Российской Федерации Геннадий Онищенко рассказал о том, что и как сокращает продолжительность жизни мужчин. На фоне изрядно нашумевшей и непопулярной в народе пенсионной реформы эта информация выглядит любопытной.
Так, Геннадий Онищенко заявил, что серьезной угрозой для долголетия мужчин является одиночество. По словам нынешнего заместителя председателя комитета Государственной думы по образованию и науке, оно сокращает жизнь мужчин в среднем на 10 лет.
Онищенко допустил, что слова его могут звучать несколько смешно. Но он тут же подчеркнул, что это довольно серьезная проблема. Бывший главный санитарный врач России посетовал, куда же смотрят российские женщины. Создание семьи сегодня, подчеркнул Онищенко, играет очень важную роль. И тут же постращал и представительниц слабого пола: по его словам, одиночество также пагубно влияет на продолжительность их жизни, но мужчины подвержены этому гораздо сильнее.
Ранее "Правда.Ру" упоминала о другой проблеме, связанной с долголетием и выходом россиян на пенсию. Так, выяснилось, что большинство россиян продолжают трудиться и по достижению пенсионного возраста. Но, несмотря на это, их доходы все равно падают по сравнению с прошлыми заработками.
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