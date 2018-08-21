Звезды российского трейлраннинга Екатерина и Дмитрий Митяевы проведут тренировочный лагерь на "Роза Хутор"

С 10 по 15 октября в отеле Riders Lodge на курорте "Роза Хутор" будет проходить тренировочный лагерь по трейлраннингу под руководством Екатерины и Дмитрия Митяевых.

Обладатели самого высокого среди россиян индекса ITRA (а это главная профессиональная оценка спортивного уровня трейлраннеров) поделятся своим опытом подготовки к экстремальным гонкам в горах. Участники лагеря пройдут функциональное тестирование, поработают над техникой бега, совершат забег в Red Bull 400. Планируются и собственные небольшие соревнования, по итогам которых победитель получит часы Suunto.

Александр Тургенев сказал: "Потренироваться под чутким руководством столь фантастически успешных трейлраннеров, как Дмитрий и Екатерина Митяевы, в копилке достижений которых уже больше десятка призовых мест в крупнейших мировых соревнованиях, — редкая возможность. Это отличный шанс обрести наилучшую форму к захватывающей гонке Red Bull 400".

Соревнования Red Bull 400 состоятся 13 октября на олимпийском трамплине в Сочи. Участники пробегут дистанцию в 400 метров, взобравшись на горнолыжный трамплин под средним уклоном в 35 градусов. Правила гонки просты: 50 спортсменов одновременно стартуют на равнине и бегут около 70 метров, перед тем как начать забег на трамплин. Лидер каждого отборочного забега попадает в финал напрямую, остальные добираются по лучшему времени среди участников всех отборочных забегов. Соревнования среди женщин и смешанная эстафета начинаются сразу с финального забега. Три участника или команды в каждой категории, показавшие лучшее время, становятся призерами экстремальной гонки на выносливость.

В этом году "Роза Хутор" впервые стала партнером Red Bull 400. "Это невероятно крутая и интересная гонка. Бежать по олимпийскому трамплину в сумерках в окружении горных вершин — потрясающие ощущения! Мы рады предложить участникам забега Red Bull 400 специальные условия для размещения в отелях курорта", — отметил Александр Тургенев.

После регистрации на забег участнику станет доступен специальный промокод (он появится прямо на странице регистрации). Этот промокод можно использовать в онлайн-магазине "Роза Хутор" при бронировании проживания в одной из гостиниц Горной Олимпийской деревни. Промо-код 15 процентов будет действовать с 11 по 14 октября.

Регистрация для участия в Red Bull 400

Все подробности по участию в тренировочном лагере на "Роза Хутор"