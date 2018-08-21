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Глава профсоюзов: референдум о пенсионном возрасте не нужен

Общество

Пенсионный возраст — это слишком тонкий вопрос для плебисцита. Такое мнение озвучил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, поясняя, почему некорректно выносить на референдум вопрос об изменении пенсионного возраста.

В профсоюзах усомнились в необходимости спрашивать мнение людей по пенсионному возрасту. 391048.jpeg

Позицией он поделился на парламентско-общественных слушаниях по совершенствованию пенсионного законодательства, которые проходят сегодня в Госдуме.

Шмаков напомнил, как принимали в стране Трудовой кодекс: над ним работала группа специалистов, они готовили документ по одной статье. На это ушло много времени. Однако именно такой подход, полагает председатель Федерации, позволил создать "живой документ". Спикер признал, что постепенно и его приходится дорабатывать, но это естественно, так как общество меняется.

Шмаков считает, что нельзя "кусками" менять пенсионную систему, иначе получится лоскутное одеяло. "Мы считаем, что это все нужно рассматривать в целом", — добавил спикер.

Сегодня в Думе обсуждается законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста. Ранее "Правда.ру" писала, что реформа будет реализовываться 15 лет, начиная с 2019. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65, а женщины — в 63.

Источник фото: Fotodom.ru

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Темы референдум Михаил Шмаков пенсионная реформа пенсионный возраст пенсионное законодательство
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