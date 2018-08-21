National Interest: образованная молодежь не хочет Майдана у Кремля

Российская молодежь крайне недовольна состоянием политической системы в стране и не доверяет представителям власти. Такой информацией поделилась Высшая школа экономики Российской Федерации. Результаты исследования опубликовало американское аналитическое издание "The National Interest".

Сотрудники ВШЭ провели опрос среди 6 тысяч студентов из сотни отечественных высших учебных заведений. Так, выяснилось, что молодежь в России практически поголовно не доверяет правительственным чиновникам. Никому — ни мэрам, ни губернаторам, ни членам Государственной думы.

Подавляющее большинство российской молодежи считает, что в России просто огромное количество внутригосударственных нерешенных проблем, которые требуют срочного вмешательства. Так, 69 % респондентов заявили, что видят будущее страны туманным и неопределенным. Что любопытно, нынешнее поколение россиян сторонится радикальных и революционных настроений — ровно половина опрошенных заявили, что они против тех реформ, что изменят облик России.

Как иностранные, так и отечественные средства массовой информации хулили российскую молодежь за участие в недавних несанкционированных массовых протестах. Но, думается, в ближайшее время российские школьники и студенты вряд ли снова выйдут на улицу. Согласно статистике, 64 % из опрошенных не имеют желания участвовать в демонстрациях, а 72 % и вовсе считают митинги крайне неэффективным способом воздействия на власть.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доверие россиян к действующей в стране власти стремительно пикирует. Снизились рейтинги и президента, и правительства, и премьер-министра.

Фото: Fotodom. ru

Читайте также:

"Если идеи нет — это не митинг, это бунт" | Правда. Ру