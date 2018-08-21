МВД будет платить россиянам миллионы за доносы

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации разработали любопытную систему премирования россиян за содействие в раскрытии преступлений. Отныне, предоставив сотрудникам правоохранительных органов информацию, которая может помочь следствию, можно заработать 10 миллионов рублей.
Отметим, что ведомство и раньше могло платить гражданам за предоставленную информацию. Но теперь же все будет выглядеть совсем по-другому — каждое конкретное преступление будет иметь свою цену. Так, на официальном сайте МВД РФ был опубликован список нераскрытых дел, а также размеры выплаты за помощь в их раскрытии.
В ведомстве считают, что это поспособствует россиянам активнее помогать полиции. Суммы премирования и правда внушительные — от 50 тысяч рублей до 10 миллионов. Отмечается, что в том случае, если дело было особо резонансным, затруднительным и тяжелым, можно заработать и еще больше. Правда, для этого требуется одобрение самого главы МВД РФ Владимира Колокольцева.
Платить россиянам будут как безналичным, так и наличным расчетом.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в одной из популярных социальных сетей мошенник поведал о том, как российские полицейские за взятки закрывают глаза на преступления.
Фото: Fotodom. ru
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