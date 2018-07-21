Мяч, подаренный Путиным Трампу, проверят

Футбольный мяч, который подарил президенту США Дональду Трампу российский лидер Владимир Путин во время саммита в Хельсинки, проверила секретная служба США.

Ее представители отмечают, что все полученные главой Белого Дома подарки проходят проверки. По словам главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса, "мяч был исследован очень внимательно".

Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Президенты обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной политики.

Во время совместной пресс-конференции после вопроса о ситуации в Сирии российский президент вручил Трампу мяч в знак того, что инициатива сирийского урегулирования находится на стороне США. Американский лидер передал подарок супруге Меланье, сообщив, что он достанется его сыну Барону.

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