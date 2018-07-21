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Источник Правда.Ру

Мяч, подаренный Путиным Трампу, проверят

Общество

Футбольный мяч, который подарил президенту США Дональду Трампу российский лидер Владимир Путин во время саммита в Хельсинки, проверила секретная служба США. 

Мяч, подаренный Путиным Трампу, проверят. 389877.jpeg

Ее представители отмечают, что все полученные главой Белого Дома подарки проходят проверки. По словам главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса, "мяч был исследован очень внимательно".

Путин и Трамп встретились в Хельсинки 16 июля. Президенты обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной политики.

Во время совместной пресс-конференции после вопроса о ситуации в Сирии российский президент вручил Трампу мяч в знак того, что инициатива сирийского урегулирования находится на стороне США. Американский лидер передал подарок супруге Меланье, сообщив, что он достанется его сыну Барону.

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