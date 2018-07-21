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Источник Правда.Ру

Кофе: пить или нет

Общество

Кофе плохо влияет на женщин. Это выяснили ученые. Так,любимая чашечка Starbucks уж очень дорого обходится женщинам - особенно тем, которые выпивают ее каждое утро.

Кофе: пить или нет. 389876.jpeg

Как отмечается, в исследовании Университета Дьюка (США)  кофеин расширяет кровеносные сосуды, от чего у женщин набухают молочные железы, а также и возникают болезненные ощущения.

Кроме того, девушки и женщины переживают подобное во время ПМС. Если слишком увлекаться кофе, неприятные симптомы будут появляться гораздо чаще, чем раз в месяц.

Кроме того, большие дозы кофе вызывают нарушения в синтезе гормонов, что приводит к появлению кист в яичниках и груди

Впрочем, в Гарвардской школе здравоохранения сосредоточились на другой стороне употребления кофе. Сейчас очень популярны кофейные напитки со сливками, сиропом, большим количеством сахара. Одна чашка такого лакомства содержит 500 калорий, а это ¼ часть суточной нормы.

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