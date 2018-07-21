Советских солдат обвинили в том, что если бы американцы не вывезли из Чехословакии в мае 1945 года редких липицианских лошадей, то воины "забили бы лошадей на мясо". Об этом заявил в своей книге британский историк Марк Фелтон.
В издании "Призрачные наездники: Операция "Ковбой", миссия периода Второй мировой войны по спасению породистых скакунов" Фелтон пишет, что через три дня после капитуляции Германии в Чехословакии американские солдаты не пускали красноармейцев, чтобы "успеть эвакуировать редких липицианских лошадей".
Данную породу вывели в XVI веке в деревне Липица. Фелтон пишет, что это были одни из лучших скакунов в мире, "элегантые и трудолюбивые", которых разводили 400 лет в венской Испанской школе верховой езды.
Кроме того, историк заявляет, что, окажись эти животные "в жестких условиях советского коммунизма", в руках русских солдат-победителей, их "скорее всего, просто забили бы ради мяса".
Исследователь полагает, что из-за советских солдат "редчайшая порода была бы потеряна навсегда".
В соцсетях резко осудили этот текст и историка за его "предположения" относительно советских солдат.
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