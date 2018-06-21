Познер рассказал о причине запрета программы с Лимоновым

Владимир Познер сообщил о снятии с эфира его авторской программы с участием политика и писателя Эдуарда Лимонова. Интервью должно было выйти 18 июня. Познер рассказал Znak. com, что причина случившегося к Лимонову непосредственно "отношения не имеет", так же как и к предмету записанной беседы. Познер признался, что недоволен случившимся, однако признал, что подобное бывает и в мировой телевизионной практике, в частности, случалось, когда он работал в Америке.

Журналист отметил, что, по его мнению, разговор получился интересным, и выразил надежду, что однажды он будет представлен зрителям. Напомним, что Познер не всегда был готов интервьюировать Лимонова, в 2012 году он утверждал, что считает писателя нацистом, а потому в свою программу не позовет никогда.

Сам Лимонов прокомментировал ситуацию в своем "ЖЖ", отметив, что уже пошел второй месяц, как интервью было взято, но в эфире его пока так и не было.

Программу Познера снимают с эфира не впервые. Так, в апреле "Первый канал" "оставил в столе" его интервью с бывшим министром обороны США Уильямом Перри. Тогда Познер объяснил позицию руководства неуместностью такого интервью после того, как Госдепартамент США возложил на режим Башара Асада и на Россию ответственность за применение химического оружия 7 апреля в Думе.

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