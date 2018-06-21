Как лишают зарплаты за нелегальный трехминутный обед

Отсутствовал на работе три минуты - не получишь зарплату. Так наказало руководство бюро водоснабжения японского города Кобе своего сотрудника за то, что он в рабочее время отлучался, чтобы купить обед.
Казалось бы, три минуты - это так незначительно. Порой работники совершают большие провинности и не лишаются жалованья. Но не в Японии.
Всего 64-летний рабочий японского бюро водоснабжения уходил с работы 26 раз за семь месяцев. В общей сложности он потратил всего 78 минут. Сотрудника наказали после того, как его коллега заметил, что мужчина переходит дорогу в рабочее время.
В итоге нарушитель лишился части зарплаты, а перед клиентами извинилось руководство.
Только общественность считает несправедливым такое решению по отношению к работнику. В Японии вопрос трудовых отношений стоит очень остро. В некоторых компаниях служащие перерабатывают без доплат более 80 часов в месяц. А больше 30% работающего населения не берет отпуск, хотя в Японии предусмотрено право на 20-дневный отдых.
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