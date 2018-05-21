Правительство решило взять деньги из карманов россиян

Недавно назначенный глава Минприроды Дмитрий Кобылкин озвучил предложение решать экологические проблемы за счет средств населения.

Кобылкин на конференции "Единой России" "Направление 2026" отметил, что нельзя опираться "на прогнозные цены барреля энергоносителей, которые мы продаем, это очень большая ошибка". По его словам, "мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно, и будет стоимость $40, и $30 и даже хуже. Значит, будут недоделанные дорожные карты для решения наших проблем".

Кобылкин добавил, что "как мы получим эти деньги от населения - это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения".

Он также предположил, что деньги можно изъять "в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что о нарушениях в сфере экологии можно будет сообщить через интернет: министерство природных ресурсов и экологии России запустило новую информационную систему "Наша природа". Сообщить о нарушении чиновникам можно через мобильное приложение или сайт nashapriroda.mnr.gov.ru.

После модерации электронная заявка поступит на исполнение в региональное управление Росприроднадзора либо орган власти субъекта РФ или муниципального образования, в функции которого входит реагирование на такой вид нарушений законодательства.

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