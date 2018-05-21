Милонов объявил "Дом-2" прибежищем рептилоидов

Российский государственный и политический деятель, депутат государственной думы Виталий Милонов резко выразился в адрес певицы и телеведущей Ольги Бузовой и песенного конкурса "Евровидение". Виталий Валентинович заявил, что относится негативно ко всем "рептилоидам" из "Дома-2".

Фото: википедия

Напомним, что рептилоиды — гипотетическая раса человекоподобных существ, внешне напоминающие рептилий. Считается, что они обладают высокоразвитым интеллектом и умеют принимать человеческий облик. Рептилоиды встречаются в мифологиях и сказаниях многих народов, в научной фантастике, а также часто являются предметом обсуждений в желтой пресс и ток-шоу об НЛО.

Но еще более грубо Милонов выразился и победительнице "Евровидения-2018", израильской певице Нетте Барзилай. Депутат назвал девушку "нечто квакающим и страшным".

"Ольга Бузова выглядит много лучше, чем это нечто квакающее, что победило в этом сезоне. Думаю, поэтому Бузову и не пропустят на "Евровидение" — она не такая страшная", — заявил Милонов.

Депутат считает также, что музыкальный конкурс давно изжил себя, и призвал "не заниматься отношениями с его трупом".

Такие высказывания Виталия Милонова стали своеобразным ответом на заявление Бузовой о том, что она хочет представить Россию на следующем "Евровидении". Бузова подвергла критике выступление Юлии Самойловой и поделилась мнением, что певица слишком слаба для выступления на мероприятиях подобного уровня.

Стоит отметить, что Милонов напоминает обществу о себе не только скандальными высказываниями, но и множеством предлагаемых им законопроектов. Так, в частности, депутат предложил запретить известный музыкальный канал MTV из-за "пошлости и низости нравов". Критике со стороны Милонова подвергся и спектакль "Сон в летнюю ночь" в котором парламентарий усмотрел пропаганду наркотиков, педофилии и насилия. Досталось от Виталия Валентиновича и атеистам — депутат выступил с предложением создать коалицию депутатов, цель которой будет заботиться о моральном облике общества и ограждать детей от учения Дарвина и атеистов. Не обошел стороной Милонов и приближающийся чемпионат мира по футболу в России — на время его проведения государственный деятель предложил закрыть все гей-бары и стриптиз-клубы.

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