Министр здравоохранения: россиян будем считать детьми до 30 лет

"Куда уходит детство, в какие города…" Теперь этот период жизни не будет покидать половозрелых россиян аж до тридцати лет. По крайней мере, такие перспективы живописует глава Миндздрава России Вероника Скворцова.
Она отметила, что пролонгирование детского возраста — мировая тенденция. По ее словам, детство в годы Великой Отечественной ограничивалось 14-летним днем рождения, в шестидесятые годы цифра сдвинулась на две единицы и составила 16 лет, нынешний мировой тренд в этом вопросе — 21 год, а по прогнозам специалистов завтрашний день диктует нам очередное смещение — до 25-30 лет.
Соответственно, увеличится и продолжительность зрелого возраста человека. Скворцова отметила, что понятие "продолжительность жизни" и "здоровая жизнь" — не одно и то же. И по мировым оценкам дельта между этими двумя понятиями везде определяется в десять лет. А поскольку "развязка" жизни не может быть долгой, остается удлинять два других жизненных этапа — детство и активный взрослый возраст. Скворцова подчеркнула, что для увеличения продолжительности активного возраста, необходимо заботиться о людях с самых первых минут их жизни.
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