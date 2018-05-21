Министр здравоохранения: россиян будем считать детьми до 30 лет

"Куда уходит детство, в какие города…" Теперь этот период жизни не будет покидать половозрелых россиян аж до тридцати лет. По крайней мере, такие перспективы живописует глава Миндздрава России Вероника Скворцова.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Она отметила, что пролонгирование детского возраста — мировая тенденция. По ее словам, детство в годы Великой Отечественной ограничивалось 14-летним днем рождения, в шестидесятые годы цифра сдвинулась на две единицы и составила 16 лет, нынешний мировой тренд в этом вопросе — 21 год, а по прогнозам специалистов завтрашний день диктует нам очередное смещение — до 25-30 лет.

Соответственно, увеличится и продолжительность зрелого возраста человека. Скворцова отметила, что понятие "продолжительность жизни" и "здоровая жизнь" — не одно и то же. И по мировым оценкам дельта между этими двумя понятиями везде определяется в десять лет. А поскольку "развязка" жизни не может быть долгой, остается удлинять два других жизненных этапа — детство и активный взрослый возраст. Скворцова подчеркнула, что для увеличения продолжительности активного возраста, необходимо заботиться о людях с самых первых минут их жизни.

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