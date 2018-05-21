Россияне массово превращаются в "преступников" на Крымском мосту

Инфоцентр "Крымский мост" предоставил данные о несоблюдении правил дорожного движения на Крымском мосту. Так, самым частым нарушением стала остановка водителей для того, чтобы сделать селфи.

Фото: most. life

По словам сотрудников инфоцентра, особой популярностью у россиян пользуется арочные пролет и въезд с Таманского берега. Ради красивого кадра автомобили останавливаются чаще всего здесь. Отмечается, что сотрудники подразделений транспортной безопасности уже ведут с водителями профилактическую работу.

Напомним, что движение на Крымском мосту было открыто 16 мая 2018 года. Первое нарушение дорожного движения случилось в этот же день. Десятки участников мотопробега тогда остановились на арочном пролете и сделали совместную фотографию.

По правилам дорожного движения, остановка на мосту запрещена, если для движения используется менее трех полос. На Крымском мосту по две полосы движения в каждую сторону.

За день до этого состоялось торжественное открытие. По мосту проехал глава Российской федерации Владимир Путин за рулем "КамАЗа". Напомним, что историческим событием стал проезд Владимира Владимировича на отечественной "Калине" от Читы до Хабаровска в 2010 году. Будучи тогда еще премьер-министром, Путин решил лично протестировать качество дорожного полотна на новой трассе.

Крымский мост имеет протяженность 19 километров. Он пересекает Керченский пролив и на данный момент является самым протяженным в Европе. Как ранее писала "Правда.Ру", многие украинские политические и общественные деятели не верили в то, что России удастся воздвигнуть Крымский мост. Предрекая провал затеи, они ссылались на "разломы в земной коре", "непригодное дно", "отсутствие у России технологий и денег" и так далее.

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