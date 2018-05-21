Названы способы максимально продлить здоровье сердца

Беречь сердце и сосуды смолоду, занимаясь спортом, — единственный шанс для сохранения их в здоровом состоянии. Таковы выводы ученых, опубликовавших свои изыскания в британском издании Journal of Physiology. Причем тренировки должны быть активными и происходить не реже 4-5 раз в неделю.

По мнению одного из исследователей Бенджамина Левина из Техасского университета в Далласе (США), попытка наверстать упущенное в возрасте за семьдесят уже вряд ли существенно повлияет на ситуацию. Не факт даже, что если "одуматься" и заняться спортом в среднем возрасте, это не окажется поздно. Сейчас Левин как раз уточняет этот момент, пригласив для эксперимента сорокалетних мужчин и женщин, которым предложено начать регулярные тренировки и практиковать их в течение двух лет. Позже результаты исследования будут также оглашены.

Сердечные приступы, инфаркты, инсульты, проблемы с костями и прочие напасти возраста объясняются накоплением в организме холестерина и прочих "вредностей", а также развитием очагов хронического воспалительного процесса.

Физическая же активность, даже банальная зарядка, влияет на человека как антиоксидант, ослабляя синтез веществ, отвечающих за воспалительные процессы.

Левин и со товарищи изучили состояние здоровья 102 пожилых жителей Техаса. При этом часть из них на протяжении жизни занималась спортом профессионально и не остановилась в пенсионном возрасте, прочие уделяли спорту от одного до пяти раз в неделю.

Оказалось, что состояние сердца испытуемых напрямую зависело от степени регулярности их занятий спортом, в частности, зарядкой.

При этом самые "старательные" пожилые джентльмены, которые уделяли спорту больше времени, имели не только крепкие сосуды сердца и шеи, но и остальных крупных артерий.

В этой связи, очевидно, что людям активного возраста есть большой смысл начать "готовить сани летом" и купить абонемент в спортивный зал, или хотя бы начать делать зарядку.

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