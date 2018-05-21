Россиян терзают "утюгами и паяльниками" за просроченные займы

В недалеком будущем ответственность незаконных МФО перед законом ужесточится. А первый шаг в нелегкой борьбе уже сделан.

Центробанк взялся за эту проблему с удвоенным усердием, и потому неудивительно, что результаты не заставили себя ждать. Уже за первый квартал нынешнего года удалось выявить почти столько же нелегальных микрофинансовых организаций, сколько за весь минувший год, — более 1300.

По информации "Известий", в середине 2017-го ЦБ создал департамент, в ведении которого находится вопрос противостояния "черным кредиторам". Аналогичный центр появился в Краснодаре, все главные управления Банка России также обзавелись подобными отделами.

В борьбе помогают сообщения самих граждан, пострадавших от действий МФО, к тому же идет работа в связке с правоохранительными органами и Генпрокуратурой.

Отличить законные компании, которым разрешено кредитовать население, от остальных не так сложно, если обладать определенными знаниями.

Так, разрешенные организации занесены в специальный реестр, а значит — перед тем, как довериться компании, можно удостовериться, что она в списке.

Разнится и ставка. Работающие легально компании дают микрозаймы по ставкам в пределах 600 процентов годовых, у "скользких" же организаций — те могут доходить до 1000 процентов в год.

И, наконец, отличаются методы взаимодействия МФО с должниками. По словам эксперта Дмитрия Горбунова, аферисты не брезгуют "методом утюга и паяльника". К тому же иногда займы выдаются под залог жилья, иногда единственного, и проворачивается это таким образом, что позже пострадавшим не удается доказать, что их обманули при подписании документов или заставили сделать это силой.

Между тем Центробанк разработал законопроект, уже находящийся в Государственной думе, принятие которого позволит "прищучить" участников незаконного кредитования. При однократном пренебрежении буквой закона компании придется заплатить 500 тысяч рублей, при попытке же продолжения нелегальной деятельности — речь будет идти уже о 5 миллионах рублей.

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