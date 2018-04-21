В Ялте заложили аллею российско-сирийской дружбы

В Ялте в Никитском ботаническом саду заложили аллею российско-сирийской дружбы. Такую же аллею заложили в Олимпийском парке сирийской Латакии.
В торжественной обстановке в Ялте высадили 50 олив, привезенных из Сирии, сообщает корреспондент "Правда.Ру".
Еще 50 саженцев проходят карантин. В это же время была заложена оливковая аллея в сирийской Латакии. На ней высаживаются саженцы оливковых деревьев, доставленные из Никитского ботанического сада на прошлой неделе.
С приветсвенным словом выступил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Друзья из Сирии хорошо знают, что такое борьба за мир, что такое борьба с международным терроризмом, сколько жертв положено на алтарь этой борьбы. Олива — это дерево мира, и закладка такой аллеи становится очень важным, очень символичным и актуальным событием для наших отношений с Сирией, для самой Сирии и для всего мира. Мне хочется верить, что все те тысячи лет, сколько будут расти деревья, на нашей крымской земле и на многострадальной земле Сирии воцарится мир", — сказал Мурадов.
Он добавил, что готовится подписание соглашения о побратимстве Латакии и Ялты. В рамках ЯМЭФ пройдет конференция, посвященная восстановлению Сирии после войны, в том числе — при содействии РФ.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Ялте завершается международный экономический форум. Его основная тема — "Будущее мира. Будущее России".
На форум съехались более трех тысяч человек из 71 страны, одни из крупнейших иностранных делегаций — немецкая (почти 100 человек) и сирийская (более 80 человек). Также среди гостей ЯМЭФ — представители 20 стран Африканского союза.
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