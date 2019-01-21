В РАН отменили голосование о присвоении патриарху звания почетного профессора

Завтра, 22 января, состоится заседание президиума Российской академии наук. Предполагалось, что во время заседания пройдет голосование о вручении звания "Почетного профессора РАН" сразу нескольким людям.

Так, на столь почетное звание претендуют Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Но, как заявил вице-президент Российской академии наук Юрий Балега, на завтрашнем заседании президиума организации голосование о вручении кандидатам звания "Почетный профессор РАН" не состоится. По слова Балеги, у целого ряда академиков возникли сомнения относительно того, соответствует ли положение о присвоении звания "Почетный профессор РАН" современным требованиям. Вице-президент РАН отметил, что в связи с этим присвоение звания будет перенесено.

Вместо голосования о предоставлении званий патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко президиум обсудит само понятие "почетный профессор РАН" и его актуальность, резюмировал Юрий Балега.

Напомним, что о присвоении званий патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко общественности стало известно 18 января.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ректор Московского государственного университета им. Ломоносова выступил с любопытным предложением. Так, глава высшего учебного заведения предложил ввести в российских школах факультативы по изучению церковнославянского языка.

Фото: wikimedia commons

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