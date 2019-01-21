Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать в России стандарт благополучия пенсионеров. Политик считает, что московские стандарты благополучия пожилых людей будут внедрены во все регионы России. Об этом спикер заявила на заседании оргкомитета Третьего всероссийского форума социальных инноваций регионов.

Свои пожелания Матвиенко предложила обсудить на Третьем всероссийском форуме социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве в июне 2019 года. "Считаю, что на Форуме отдельно должна прозвучать тема социальной поддержки граждан пожилого возраста и создание условий для активного долголетия", — отметила Валентина Матвиенко. Также она напомнила, что именно Москва имеет огромный опыт по благоустройству жизни пенсионеров и различных программ для пожилых людей. Одним из ведущих проектов является. по мнению спикера, комплексная программа "Московское долголетие", а также сформирована расширенная система гарантий старшему поколению под названием Московский стандарт благополучия пенсионеров.

Валентина Матвиенко надеется, что подобные программы или их стандарты можно будет внедрить в каждый регион страны, чтобы значительно улучшить жизнь пенсионеров.

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