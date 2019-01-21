Матвиенко предложила создать стандарты благополучной жизни для всех пенсионеров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать в России стандарт благополучия пенсионеров. Политик считает, что московские стандарты благополучия пожилых людей будут внедрены во все регионы России. Об этом спикер заявила на заседании оргкомитета Третьего всероссийского форума социальных инноваций регионов.
Свои пожелания Матвиенко предложила обсудить на Третьем всероссийском форуме социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве в июне 2019 года. "Считаю, что на Форуме отдельно должна прозвучать тема социальной поддержки граждан пожилого возраста и создание условий для активного долголетия", — отметила Валентина Матвиенко. Также она напомнила, что именно Москва имеет огромный опыт по благоустройству жизни пенсионеров и различных программ для пожилых людей. Одним из ведущих проектов является. по мнению спикера, комплексная программа "Московское долголетие", а также сформирована расширенная система гарантий старшему поколению под названием Московский стандарт благополучия пенсионеров.
Валентина Матвиенко надеется, что подобные программы или их стандарты можно будет внедрить в каждый регион страны, чтобы значительно улучшить жизнь пенсионеров.
Читайте также:
Пенсионеры России должны переродиться
Для солидных господ: пенсионер и центр Москвы…
Хочешь получать пенсию? Поезжай в Израиль
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".
Неужели федералы так обеспокоены лояльностью руководства Чечни, что трусят привести газовое хозяйство республики в порядок? Уважения они там этим не добьются.
Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к "Газпром межрегионгаз Грозный", в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".