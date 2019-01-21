Министр культуры: вход в интернет будет только по паспорту

Министр культуры РФ Владимир Мединский дал свой прогноз касаемо будущего интернета. По мнению министра, анонимность скоро полностью уйдет из сетей. Об это сообщает информационное агентство ТАСС.

Мединский считает, что на данный момент интернет является слишком свободной и распущенной площадкой, а некоторые действия в сетях невозможно отследить. Министр предполагает, что в скором времени по всему миру в интернет будут входить по паспорту, а именно через персональный идентификатор, выданный властями. Нормы, регулирующие поведение в интернете и негативные последствия от мошенников и других лиц, пока что слишком слабы. Решение данной проблемы кроется в использовании интернета с законным на это разрешением.

Министр также отметил, что если вход в интернет будет персональный, то регистрация и выпуск продуктов в интернете также будет иметь собственный персональный код. Анонимность уйдет в "даркнет", так как интернет - среда непростая. Запретить что-то делать в сетях, а потом искать нарушителей по различным наводкам - мера неэффективная.

Напомним, что в конце 2018 года Международный союз электросвязи опубликовал статистику, по которой доступ к интернету получили 3,9 млрд человек, или 51,2% населения Земли. В развитых странах, согласно анализу организации, проникновение Сети произошло на уровне 80%, в развивающихся - до 45,3%, в Африке - 24,4%

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