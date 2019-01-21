Чубайс ответил на вопрос, почему в России много бедных

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал представителю МИД РФ Марии Захаровой о причинах бедности жителей России. Данное сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Анатолий Чубайс прокомментировал, что надеялся на завершение дискуссии касаемо его выступления на Гайдаровском форуме в Москве, но на высказывания Марии Захаровой не ответить не мог. Чубайс рассказал, о том, что в момент, когда Мария Захарова лишь начинала свою карьеру как госслужащий, экономика страны росла, рубль был конвертируемым, а инфляция снизилась и дефицит исчез. В этом, по мнению бывшего чиновника, заслуга не обстоятельств, а рыночной экономики, созданной в государстве, а также возрожденной в стране частной собственности, построенной на основе Конституции РФ.

Однако в то время, когда начинал сам Чубайс, не было ни государства, 6и экономики. Все пришлось выстраивать практически с нуля.

Председатель правления "Роснано" также отметил, что во время его работы в числе госслужащих не было принято "оскорблять и призывать к ответу предшественников", а также "срываться на популистскую риторику" и "заменять серьёзный разговор дворовыми аргументами".

Мария Захарова ответила сразу и была возмущена высказываниями Чубайса, продолжив с ним полемику в социальных сетях. Слова бывшего чиновника Захарова назвала одной из его многочисленных ошибок, которые войдут в историю. Также она отметила, что в своем обращении он ошибся, заявив о том, что экономика в страны росла, когда Мария начала работать.

Напомним, что конфликт начался после того, как Представитель МИД обратилась к главе "Роснано" после его критики действующей в стране системы электроснабжения. По мнению Анатолия Чубайса, Россия неоправданно расходует свои энергоресурсы, а главная причина этого — слишком низкая стоимость электроэнергии для потребителей. "Россия — страна бедная, и с плеча, с ходу решить задачу повышения цены — неправильно", — отметил бывший чиновник.

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