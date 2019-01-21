Национальный флешмоб: регионы требуют списать долги, "как в Чечне"

Депутат Липецкой облдумы Олег Хомутинников просит списать долги жителей региона по ЖКХ по примеру ситуации в Чеченской Республике. Депутат отправил предложение в региональную прокуратуру, чтобы убедить их поступить также, как и коллеги из Чечни и обратиться в суд с целью списания долгов по ЖКХ жителям Липецкой области. О своем намерении Олег Хомутинников заявил в социальных сетях.
В своем письме прокурору Липецкой области парламентарий сообщил, что в регионе находится слишком много непригодного для жизни жилья, где оплачивать счета не имеет никакого смысла. Депутат привел в пример реальные дома с реальными адресами и жителями, которые в основном являются малоимущими.
«Поскольку в основе российской правовой системы лежит принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов Федерации между собой, прошу внимательно изучить материалы судебного разбирательства в Чеченское Республике, решение суда и обратиться с аналогичным иском о списании долгов за коммунальные услуги в защиту неопределенного круга лиц, проживающих на территории Липецкой области», - сообщил в социальных сетях Олег Хомутинников.
Ранее Правда.Ру сообщала о том, что многие регионы России возмутились списанием долгов ЖКХ Чеченской Республике. Решение о списании суд города Грозный принял якобы из-за высокого риска массовых протестов в республике. Там заявили, что столь серьезные и внушительные долги местных жителей могут привести к социальной напряженности.
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Берите, чеченцы, газа сколько хотите и не платите...
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Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".
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