Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Леонид Ярмольник, известный советский и российский актер театра и кино, резко высказался по поводу званий "Заслуженный артист России" и "Народный артист России".

В интервью российским средствам массовой информации актер заявил, что сегодня эти звания носят невероятное количество артистов. Но, по его мнению, ни "Заслуженный артист России", ни "Народный артист России" не добавляют деятелям культуры и искусства уважения. И уж тем более, подчеркнул Леонид Ярмольник, совершенно точно не являются знаком качества.

Прежде всего, высказался Ярмольник, актера должны узнавать "по имени и в лицо", а все остальное — лишнее, уверен он. При советской власти, отметил актер, различные звания имели прок — имя такого артиста на афише выделяли жирным шрифтом, летали они лишь бизнес-классом, а проживали во время гастролей в номерах исключительно типа "люкс".

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Напомним, что в далеком 1994 году Леонид Ярмольник отказался от звания заслуженного артиста России. Спустя 10 лет в связи с его большим юбилеем — пятьдесят лет — ему хотели дать "Народного артиста России", но и от этого звания принципиальный Ярмольник отказался.

Примечательно, что в 2014 году Леонид Ярмольник выступил за вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Однако, выступил Ярмольник и в поддержку музыканта Андрея Макаревича, фронтмена клуба "Машина времени", который вхождение Крыма в состав РФ раскритиковал и неоднократно негативно высказывался о политике российских властей в отношении современной Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известному российскому писателю запретили въезд на территорию Грузии. Все из-за того, что некоторое время назад он не запросил у Тбилиси разрешения на посещение республики Абхазии. Писатель поспешил извиниться перед грузинскими властями и местным жителями.

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