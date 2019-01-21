Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов

Общество

Леонид Ярмольник, известный советский и российский актер театра и кино, резко высказался по поводу званий "Заслуженный артист России" и "Народный артист России".

Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов. 397491.jpeg

В интервью российским средствам массовой информации актер заявил, что сегодня эти звания носят невероятное количество артистов. Но, по его мнению, ни "Заслуженный артист России", ни "Народный артист России" не добавляют деятелям культуры и искусства уважения. И уж тем более, подчеркнул Леонид Ярмольник, совершенно точно не являются знаком качества.

Прежде всего, высказался Ярмольник, актера должны узнавать "по имени и в лицо", а все остальное — лишнее, уверен он. При советской власти, отметил актер, различные звания имели прок — имя такого артиста на афише выделяли жирным шрифтом, летали они лишь бизнес-классом, а проживали во время гастролей в номерах исключительно типа "люкс".

Сегодня, резюмировал он, "Заслуженный артист России" и "Народный артист России" не имеют никакого значения.

Напомним, что в далеком 1994 году Леонид Ярмольник отказался от звания заслуженного артиста России. Спустя 10 лет в связи с его большим юбилеем — пятьдесят лет — ему хотели дать "Народного артиста России", но и от этого звания принципиальный Ярмольник отказался.

Примечательно, что в 2014 году Леонид Ярмольник выступил за вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Однако, выступил Ярмольник и в поддержку музыканта Андрея Макаревича, фронтмена клуба "Машина времени", который вхождение Крыма в состав РФ раскритиковал и неоднократно негативно высказывался о политике российских властей в отношении современной Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известному российскому писателю запретили въезд на территорию Грузии. Все из-за того, что некоторое время назад он не запросил у Тбилиси разрешения на посещение республики Абхазии. Писатель поспешил извиниться перед грузинскими властями и местным жителями.

Читайте также:

Ярмольник и Фоменко открестились от слов про…

 

Минздрав вынудит россиян есть без соли Минздрав вынудит россиян есть без соли

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы СССР Крым актер артист Россия Макаревич Ярмольник
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Долги по ЖКХ: чем грозит неуплата коммунальных платежей
Новости Украины
Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса
Недвижимость
Право на жилье: как прописать новорожденного ребенка
Новости Все >
В Госдуме обвинили россиян в пьянстве и безделье на каникулах
Национальный флешмоб: регионы требуют списать долги, "как в Чечне"
Роскомнадзор начинает судить "Твиттер" и Facebook
Строительство загородных домов в Подмосковье сократилось на треть﻿
Под крышей СБУ: в ПЦУ заявили, что могут делать абсолютно все
Ярмольник раскритиковал "заслуженных" и "народных" артистов
Работодателей призвали премировать некурящих
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Цены на новостройки в ТиНАО побили четырехлетний рекорд
Элитное жилье в Крыму подешевело на 20% за три года
Читательский топ
Россиянам разрешили шуметь только на одном празднике в году
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
NASA отказывается финансировать строительство космического корабля "Союз"
Новое в противоракетной обороне России
Абэ едет к Путину: "Забираем два острова и подписываем мир"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай

Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".

Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Новости Грозного
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Общество
Журналистку из Финляндии расстроил вкус российских продуктов
Новости Украины
Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины
Общество
Журналистку из Финляндии расстроил вкус российских продуктов

Журналистка из Финляндии, проживающая в России, написала статью, в которой рассказала о некоторых "некачественных" местных продуктах.

Журналистку из Финляндии расстроил вкус российских продуктов
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Новости Грозного
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Общество
Владимир Путин возглавил рейтинг доверия населения политикам
Общество
Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве
Новости Грозного
Жителям Чечни списали все долги за газ из-за угрозы протестов

Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к "Газпром межрегионгаз Грозный", в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.

Жителям Чечни списали все долги за газ из-за угрозы протестов
Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины
Новости Украины
Украинские СМИ поймали Порошенко на "газовом ограблении" Украины
Наследие
"Мы предали дедов, защищавших Родину"
Новости Смоленска сегодня
Смоленский депутат попросил списать долги за газ по примеру Чечни
Руслан Веснянко Порошенко лишил украинских гастарбайтеров права голоса Руслан Веснянко Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Какое политическое убежище? Бойко - не Сноуден Любовь Степушова
Комментарии
Национальный флешмоб: регионы требуют списать долги, "как в Чечне"
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Путин искупался в проруби подальше от лишних глаз
Путин искупался в проруби подальше от лишних глаз
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Мария Арбатова: "Если народ проглотит пенсионную реформу, с ним можно делать что угодно"
Регионы возмутились списанием жителям Чечни долгов по ЖКХ
Абэ едет к Путину: "Забираем два острова и подписываем мир"
Полицейских начнут увольнять за малейшие проступки
Противники передачи Курил Японии вышли на митинг в Москве
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Смертная казнь не актуальна для чиновников-теневиков. Есть способ лучше
Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду
Хотите "загнать Кавказ к лучине"? Не выйдет у вас!
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
История и современность Все >
Верования племени маори: монстр Танифа
Верования племени маори: монстр Танифа
История почтовой рассылки на Руси: интересные факты о русских ямщиках
История почтовой рассылки на Руси: интересные факты о русских ямщиках
Кто держит на прицеле "Дональда Кука" у берегов Крыма
Кто держит на прицеле "Дональда Кука" у берегов Крыма
Снята бомбардировка F-35 в "режиме зверя"
Снята бомбардировка F-35 в "режиме зверя"
Запад все чаще говорит о "боях с Россией" за Арктику
Запад все чаще говорит о "боях с Россией" за Арктику
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
Российские средства ПВО сбили израильские ракеты в Сирии
Новое в противоракетной обороне России
Новое в противоракетной обороне России
Что на самом деле сказал Матрос Железняк, "закрывая" Учредительное собрание
Что на самом деле сказал Матрос Железняк, "закрывая" Учредительное собрание
Второй рейх: как немцы провозгласили империю во дворце французских королей
Второй рейх: как немцы провозгласили империю во дворце французских королей
Как будут наказывать за карты без Крыма
Как будут наказывать за карты без Крыма
Регионы захотели списания долгов как в Чечне
Регионы захотели списания долгов как в Чечне
Женское Все >
Цветотерапия оранжевым цветом в период менопаузы
Цветотерапия оранжевым цветом в период менопаузы
Жгучий перчик на подоконнике - это очень красиво и полезно
Жгучий перчик на подоконнике - это очень красиво и полезно
Моя роза цветет дома круглый год
Моя роза цветет дома круглый год
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Новая замечательная фиалка: стрептокарпус
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Как укрыть гортензию, чтобы она зацвела в конце мая
Врачи: уборка в доме защитит от гриппа
Врачи: уборка в доме защитит от гриппа
Исследователи рассказали, как правильно заваривать чай
Исследователи рассказали, как правильно заваривать чай
Подбираем украшения с камнями по знакам зодиака
Подбираем украшения с камнями по знакам зодиака
Королева нарушила дорожные правила
Королева нарушила дорожные правила
Чистый дом - залог здоровья
Чистый дом - залог здоровья
Установлена опасность средств для отбеливания кожи
Установлена опасность средств для отбеливания кожи
Учимся у японок ухаживать за волосами
Учимся у японок ухаживать за волосами
В новогодние праздники погибли от алкоголя 12 тысяч россиян
В новогодние праздники погибли от алкоголя 12 тысяч россиян
Знаки Зодиака, которые долго остаются молодыми
Знаки Зодиака, которые долго остаются молодыми
Мужское Все >
Рыба «царская"
Рыба «царская"
С жителей Чечни списали долг за газ
С жителей Чечни списали долг за газ
Кухонный дизайн в 2019 году
Кухонный дизайн в 2019 году
Как сделать свою квартиру удобной?
Как сделать свою квартиру удобной?
Советы по звукоизоляции или как сделать тишину в квартире
Советы по звукоизоляции или как сделать тишину в квартире
Интересные и бюджетные элементы домашнего декора
Интересные и бюджетные элементы домашнего декора
Простой способ, сделать маленькую ванну просторной
Простой способ, сделать маленькую ванну просторной
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Цель: убрать живот. Как правильно качать пресс
Силовой тренинг для похудения: нужен ли?
Силовой тренинг для похудения: нужен ли?
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Точка зрения
Почему Елену Бойко отдали на растерзание Украине. ВИДЕО
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Точка зрения
Только жесткие действия России спасут православие. ВИДЕО
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Точка зрения
Россияне не позволят Путину отдать Курилы японцам. ВИДЕО
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Интересы
Девушки в платках начинают и выигрывают
Девушки в платках начинают и выигрывают
Может ли куртуазная любовь стать святой?
Может ли куртуазная любовь стать святой?
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Домашние питомцы стали экологической проблемой
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Богатые и знаменитые: и у животных свои причуды
Странное поведение вашей кошки: как расшифровать
Странное поведение вашей кошки: как расшифровать
Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками
Как питомцы знаменитостей становятся богатыми наследниками
Жако: особенный попугай с человеческой душой
Жако: особенный попугай с человеческой душой
Какие произошли изменения на Земле в 2018 году
Какие произошли изменения на Земле в 2018 году
Почему листья меняют цвет
Почему листья меняют цвет
В Москве будет построен жилой дом полкилометра высотой
В Москве будет построен жилой дом полкилометра высотой
Минздрав вынудит россиян есть без соли
Минздрав вынудит россиян есть без соли
Чтобы оценить интеллект собеседника, достаточно задать ему всего пять вопросов
Чтобы оценить интеллект собеседника, достаточно задать ему всего пять вопросов
Отряд женщин-космонавтов будет готовиться к полетам в космос
Отряд женщин-космонавтов будет готовиться к полетам в космос
Чем чаще убираешь квартиру, тем меньше болеешь
Чем чаще убираешь квартиру, тем меньше болеешь
Можем ли мы считать татуировку своей собственностью?
Можем ли мы считать татуировку своей собственностью?
Бывший СССР
Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай

Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".

Сами не рады: Казахстан нашел способ надавить на Китай
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
США и Канада. Новости и аналитика
Посольство США в Багдаде рассылает сотни тонн неизвестного груза по всему миру
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Евросоюз
В Болгарии требуют устранить "российскую угрозу"
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
Евросоюз
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit?
США задействуют Украину для давления на Европу
США и Канада. Новости и аналитика
США задействуют Украину для давления на Европу
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Южная Америка
Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле?
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Новости Белоруссии
Прощай, "голодная" Россия: Белоруссия уйдет на Запад "правильно"
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
Новости Украины
Порошенко грабит и лжет, поэтому ему не переизбраться президентом
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Евросоюз
За "цветной революцией" во Франции стоят США?
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
Дальний Восток
Курилы - всё: Абэ заручился поддержкой Путина и Трампа
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ