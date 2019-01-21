Работодателей призвали премировать некурящих

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сделал объявление о том, что работодатели должны задуматься о выплатах увеличенных премий некурящим сотрудникам.
По словам Ярослава Нилова, некурящие работники больше времени тратят именно на работу, так как им не нужны короткие перерывы, чтобы выйти на улицу или в курилку и выкурить сигарету. Производительность труда некурящих сотрудников неоспоримо выше. На постоянные походы курильщиков удовлетворить свою зависимость уходит около часа в течение рабочего дня. Другие же остаются работать, а значит премия для некурящих сотрудников должна быть намного выше.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике также отметил, что у каждого работника есть законное право на курение, но от этого страдает рабочий процесс.
Ранее Правда.Ру писала о том, что на западе курильщиков приравняли к больным. Теперь бороться с пагубной привычкой граждан, пристрастившихся к никотину, будут врачи. Пока что, правда, в добровольном, а не принудительном порядке. Курильщики проиграли практически во всех западных странах. Их буквально изолируют от общества, заставляя дымить в специально отведенных местах, которых с каждым годом становится все меньше.
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