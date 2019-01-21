Ющенко обвинил россиян в неприятии демократии и любви к рабскому труду

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что граждане современной Российской Федерации не стремятся к демократии.
Таким заявлением украинский экс-президент поделился в эфире одного из телеканалов Незалежной.
Так, поделился своим мнением Виктор Ющенко, россияне не только не стремятся построить демократическое свободное общество. Жители России, уверен Ющенко, вообще склонны к любви к рабскому труду.
Также Виктор Ющенко процитировал слова некоего культурного деятеля о том, что существует якобы две Руси. Одна, Киевская, вобрала в себя все самое лучшее от Европы, а другая же, так называемая "Русь Тайги", полюбила рабство, царскую власть и выбрала путь ненависти к демократическим основам, объявил Ющенко.
Напомним, что Виктор Ющенко занимал пост главы Украины с 2005 по 2010 годы, и являлся ее третьим по счету президентом. Во внешней политики Ющенко, отметим, всегда отдавал предпочтение сближению Украины с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виктор Ющенко сравнил жителей Донбасса с населением Германии времен фашизма. И те, и другие, уверен Ющенко, самые настоящие жертвы пропаганды.
Также "Правда.Ру" писала о том, что правительство Соединенных Штатов Америки признало провальными и удручающими результаты демократизации Российской Федерации.
Фото: Википедия
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