Чиновники оскорбили малоимущую семью пособием в 47,5 рублей

Немалый общественный резонанс получила история, которая недавно произошло в Таганроге. Местная малоимущая семья, которая является еще и неполной, обратилась в органы местного самоуправления для получения социального пособия. Администрация Таганрога утвердила выплату пособия, однако его сумма составляет 47,5 рублей.
В социальных сетях такое решение таганрогских чиновников вызвало волну критики. Пользователи начали придумывать способы потратить столь "щедрое" пособие. Однако по информации "Федерального агентства новостей", семье все-таки выплатили дополнительные средства в размере 1 тысячи рублей из городского бюджета.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о разнице жизни в Москве и регионах. По результатам социологических исследований, собаки жителей Москвы живут лучше пенсионеров из провинции. Если провинциальные пенсионеры тратят на еду от 6 до 10 тысяч рублей ежемесячно, то на еду для московских домашних питомцев уходит от 4,5 до 7 тысяч рублей в месяц.
Также "Правда.Ру" приводила самые абсурдные заявления российских чиновников за 2018 год. В аналитическом материале собраны цитаты политиков, которые вызывали бурную реакцию общественности.
Фото: "ВКонтакте"
Читайте также:
Собаки москвичей живут лучше пенсионеров из провинции
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".
Неужели федералы так обеспокоены лояльностью руководства Чечни, что трусят привести газовое хозяйство республики в порядок? Уважения они там этим не добьются.
Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к «Газпром межрегионгаз Грозный», в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".