Чиновники оскорбили малоимущую семью пособием в 47,5 рублей

Немалый общественный резонанс получила история, которая недавно произошло в Таганроге. Местная малоимущая семья, которая является еще и неполной, обратилась в органы местного самоуправления для получения социального пособия. Администрация Таганрога утвердила выплату пособия, однако его сумма составляет 47,5 рублей.

В социальных сетях такое решение таганрогских чиновников вызвало волну критики. Пользователи начали придумывать способы потратить столь "щедрое" пособие. Однако по информации "Федерального агентства новостей", семье все-таки выплатили дополнительные средства в размере 1 тысячи рублей из городского бюджета.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о разнице жизни в Москве и регионах. По результатам социологических исследований, собаки жителей Москвы живут лучше пенсионеров из провинции. Если провинциальные пенсионеры тратят на еду от 6 до 10 тысяч рублей ежемесячно, то на еду для московских домашних питомцев уходит от 4,5 до 7 тысяч рублей в месяц.

Также "Правда.Ру" приводила самые абсурдные заявления российских чиновников за 2018 год. В аналитическом материале собраны цитаты политиков, которые вызывали бурную реакцию общественности.

Фото: "ВКонтакте"

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