Ученые рассчитали "формулу" супружеского долга

Исследователи провели ряд экспериментов над более 2000 тысячах семейных пар. На это у них ушло почти 25 лет. Результаты исследования говорят о том, что семейные пары должны исполнять свой супружеский долг в среднем 1-2 раза в неделю. Идеально для этого подходит первая половина дня.
Примечательно то, что в большинстве случаев, при отказе семейных пар от своего прямого супружеского долга, это приводило к разрушению семьи.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, какие пары имеют наибольшие шансы на долгие и крепкие отношения. По мнению ученых, универсальным "клеем" в отношениях между мужчиной и женщиной можно считать чувство юмора. Поэтому пары с одинаковым чувством юмора имеют наибольшие шансы сохранить свой брак на долгие годы.
Также "Правда.Ру" сообщала читателям от открытом учеными "гене верности". По мнению исследователей, причину моногамного и полигамного поведения стоит искать в человеческих генах.
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Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".
Неужели федералы так обеспокоены лояльностью руководства Чечни, что трусят привести газовое хозяйство республики в порядок? Уважения они там этим не добьются.
Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к «Газпром межрегионгаз Грозный», в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".