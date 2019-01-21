Полицейских начнут увольнять за малейшие проступки

Эксперты считают что случай с 23-летней уфимской дознавательницей, которая обвинила начальников в групповом изнасиловании и была уволена за распитие спиртных напитков на работе сильно подорвал престиж полиции. Теперь сотрудников правоохранительных органов будут увольнять за малейшую провинность.

Адвокат из московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов, проработавший в органах 30 лет, считает, что увольнение пострадавшей 23-летней дознавательнцы является мерой устрашения для всех. Хоть девушка и стала жертвой, однако распитие алкогольных напитков в здании ОМВД запрещено и именно алкоголь стал причиной инцидента с изнасилованием. По мнению адвоката, чтобы хоть как-то исправить репутацию полиции, увольнять будут всех и каждого за самые малейшие проступки на работе.

Многие бывшие офицеры на правах анонимности рассказали прессе о том, что неоднократно нарушали запреты, связанные с употреблением алкоголя, но их не наказывали, более того, руководство даже прикрывало деяния своих подопечных с помощью разных лазеек во имя репутации полиции.

Некоторые правила, существующие в полиции, по мнению бывших силовиков, могут лишить людей работы, если сейчас к ним будут относиться с особой строгостью. Так, например, вооруженным полицейским официально запрещен сон. Если правоохранитель задремал, его с легкостью могут уволить. В социальных сетях полицейским не разрешается много болтать и распространять служебную информацию по знакомым и друзьям, а также нельзя распространятся о конфликтах с сослуживцами или о визитах начальства. Эти запреты регламентируются внутренними распоряжениями ведомств.

Напомним, что 23-летняя дознавательница из Уфы обвинила трех высокопоставленных полицейских в групповом изнасиловали. Позднее в МВД Башкирии сообщили, что после заявления дознавательницы в ведомстве провели проверку. Пострадавшая была уволена за неподобающее поведение. Там уточнили, что девушка вместе с коллегой в компании начальников употребляла алкоголь в помещении здания ОМВД.

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