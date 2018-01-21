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Источник Правда.Ру

В Бурятии с агрессией школьников будут бороться анкетированием

Общество

В бурятских школах решено ввести анкетирование, чтобы предотвратить повторение трагедии в Сосновом Бору. Так у школьников будут выявлять агрессию, сообщает "Интерфакс".

В Бурятии с агрессией школьников будут бороться анкетированием. В Бурятии с агрессией школьников будут бороться анкетированием
Фото: REX

О такой нужной мере сообщила председатель городского комитета образования Ульяна Афанасьева на экстренном совещании директоров школ столицы Бурятии. Она считает, что еще в школах надо максимально усилить меры безопасности, провести инструктаж с сотрудниками и организовать дежурства. И, наконец, еще одной мерой станут родительские собрания, которые проведут во всех школах.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Минздрав Бурятии опубликовал данные о состоянии пострадавшей во время бойни в школе в Сосновом Бору девочки. Ей провели сложнейшую операцию бригады хирургов из Федерального научно-исследовательского центра им. В. А.Алмазова (Санкт-Петербург) и Улан-Удэ (БСМП им. В. В.Ангапова).

Об этом на своей странице в "фейсбуке" сообщила пресс-секретарь республиканской клинической больницы Дора Хамаганова. Ребенок остается в отделении детской анестезиологии, девочка находится в коме.

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